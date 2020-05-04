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75-летие Победы

Песков не исключил, что Путин может присоединиться к акции по исполнению "Дня Победы"

Глава государства 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Александровском саду и выступит с обращением к россиянам

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может присоединиться к акции, участники которой 9 мая дома исполнят песню "День Победы". Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что Путин уже поддержал ранее это начинание.

"Полагаю, что да", - сказал пресс-секретарь в понедельник в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос, может ли президент присоединиться к этой акции. Песков напомнил, что в этот день глава государства возложит цветы к Вечному огню в Александровском саду и выступит с обращением к россиянам.

30 апреля на прошедшей в режиме видеоконференцсвязи встрече с волонтерами Владимир Путин пообещал подумать, каким образом он сможет принять участие в акции волонтеров, которые приглашают россиян 9 мая выйти на балконы и спеть песню "День Победы". "Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия, - ответил он на приглашение волонтеров. - Я подумаю над этим обязательно".

Отвечая на вопрос, почему Путин с таким интересом проводит встречи с волонтерами, Песков подчеркнул, что глава государства "всегда с большой теплотой общается с людьми, у которых горят глаза", и которые "несмотря на все сложности, находят в себе силы и желание помогать другим". "Президент всегда дает самую высокую оценку таким начинаниям и поддерживает ребят, которые собираются в организациях и идут дальше по пути волонтерства", - добавил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 16 апреля сообщил о переносе из-за распространения коронавируса всех массовых публичных мероприятий, включая парад на Красной площади, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся в этом году, когда отступит угроза инфекции. 28 апреля Путин пообещал, что 9 мая пройдет авиационный парад, также будут салюты в городах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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