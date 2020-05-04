Эксперт заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России нормализуется

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия идет с отставанием от Европы по распространению коронавируса, но ситуация в стране нормализуется. Такое мнение высказал в понедельник руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции " Говорит Москва ".

"Нормализация ситуации в стране и мире чувствуется. Поскольку у нас эта вспышка произошла с отставанием, мы видим, что в некоторых странах Европы уже устойчивое снижение случаев заболевания. Мы идем по пути европейского варианта пандемии, в отличие от китайского", - сказал он.

Бутенко подчеркнул, что существует два эффективных метода борьба с коронавирусом: карантинные меры и приобретение иммунитета населением. "Когда популяционный иммунитет достигает уровня 50-60% - это саморегулирующий фактор, когда не остается горючего материала", - добавил он.