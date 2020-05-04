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Пандемия коронавируса нового типа

Попова заявила, что результат нарушения режима ограничений виден через семь-восемь дней

По словам главы Роспотребнадзора, для кого-то этот результат "крайне печален"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Результат нарушения гражданами режима ограничений обычно проявляется через семь-восемь дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Любое нарушение, оно, как мы видим в некоторых субъектах, да, мы нарушили, мы свободные, вольные люди, результат [виден через] семь-восемь дней, он очевиден. Он очень тяжелый, для кого-то крайне печальный. Потому что люди начинают болеть, и болеть тяжело", - сказала она в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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