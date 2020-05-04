Эпидемиолог назвал основные пути распространения коронавируса в России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России идет наиболее активно при тесных контактах в семье, организованных коллективах, местах большого скопления людей. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в интервью " Российской газете".

"Как и во всех странах мира, в последнее время увеличивается число заносов и распространения инфекции в медицинских организациях и организованных коллективах с длительным пребыванием людей", - сказал эксперт.

Брико добавил, что инфицирование сейчас происходит благодаря вторичным и третичным случаям заражения. Это, по словам эпидемиолога, говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции.