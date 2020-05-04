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Пандемия коронавируса нового типа

Эпидемиолог назвал основные пути распространения коронавируса в России

По словам Николая Брико, распространение инфекции идет наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России идет наиболее активно при тесных контактах в семье, организованных коллективах, местах большого скопления людей. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в интервью "Российской газете".

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"Как и во всех странах мира, в последнее время увеличивается число заносов и распространения инфекции в медицинских организациях и организованных коллективах с длительным пребыванием людей", - сказал эксперт.

Брико добавил, что инфицирование сейчас происходит благодаря вторичным и третичным случаям заражения. Это, по словам эпидемиолога, говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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