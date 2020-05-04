Песков: интересы каждого гражданина России всегда были в приоритете политики Путина

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Интересы каждого россиянина всегда были и остаются приоритетом в работе президента Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".

Так он прокомментировал позицию главы государства, согласно которой сохранение жизни людей в условиях пандемии стоит в приоритете над экономикой.

"Президент Путин всегда сохранял свой приоритет: каждый конкретный человек для него - это приоритет, - заявил Песков. - И мировоззренческий, и рабочий приоритет". Он указал, что президент "неоднократно это доказывал" и "с течением времени эти приоритеты никак не меняются".

Пресс-секретарь при этом не согласился с высказыванием, будто раньше в стране на протяжении столетий не думали об интересах каждого человека, хотя признал, что в истории России были печальные события в этом отношении.