Поисковики в Ленобласти создали инсталляцию из экспонатов, найденных на раскопках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Поисковики отряда "Линия фронта" создали инсталляцию из экспонатов, найденных в ходе раскопок, проведенных поисковыми отрядами и военнослужащими объединения в 2020 году на территории Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Поисковым отрядом "Линия фронта" была изготовлена экспозиция, специально посвященная раскопкам на Синявинских высотах и подвигу советских воинов на них. Экспозиция будет выставлена в Музее инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО. Поисковики благодарны за активную помощь от инженеров при проведении поисковых работ в том числе на Синявинских высотах. Они передали инсталляцию в дар музею", - сказал представитель пресс-службы.

Созданная инсталляция выполнена в виде земляного подъема, символизирующего высоту, с несколькими рядами немецкой колючей проволоки, между которых расположились фрагменты пистолета-пулемета системы Шпагина, малая саперная лопата, стальной шлем и 50-миллиметровая советская мина. Основой экспозиция является земля, поднятая поисковиками и военнослужащими в ходе раскопок, проводимых на Синявинских высотах - места долгих и кровопролитных боев в ходе битвы за Ленинград.

В Ленинградской области готовят и другие мероприятия в честь предстоящего 75-летия Победы. Так, больше тысячи жителей региона уже стали участниками акции "Портреты Победы - Бессмертный полк онлайн", которая пройдет в прямом эфире телеканала ЛенТВ24, на официальном сайте Правительства Ленинградской области и в группе "Ленинградская область" в социальной сети ВКонтакте.

Синявинские высоты - опорный пункт обороны германских войск. С 1941 по 1944 годы в районе высот велись жесточайшие бои за контроль над шлиссельбургско-синявинский выступ, являвшийся оптимальным местом для прорыва блокады Ленинграда.