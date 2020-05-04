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Песков назвал борьбу с лесными пожарами острой темой, требующей вмешательства Путина

Пресс-секретарь президента пояснил, что субъекты РФ разные по уровню экономического развития, по степени дотационности и экономической самостоятельности, поэтому нужно вмешательство главы государства

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему борьбы с природными пожарами очень острой и отметил, что она требует личного участия главы государства Владимира Путина. Такое мнение представитель Кремля выразил в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".  

Песков заявил, что взаимоотношения федеральных властей и регионального руководства в вопросе борьбы с природными пожарами становятся все актуальнее из-за происходящих с климатом изменений. "Все эти темы без участия главы государства очень сложно решать, - заметил он. - И для ускорения процесса необходимо вмешательство президента". Песков отметил, что Путин занимается этими вопросами из года в год, и выразил уверенность, что будет заниматься и дальше.

Представитель Кремля указал, что Россия - "это очень сложный механизм". По словам Пескова, "это федерация, много субъектов, и они разные по уровню экономического развития, по степени дотационности и экономической самостоятельности", поэтому "целый набор вопросов не может решаться без участия" Путина. Так пресс-секретарь президента пояснил, почему многие региональные вопросы выносятся на обсуждение на уровне главы государства.

Говоря о том, не устал ли Путин от этого, Песков заметил, что это его функции, поскольку "он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как глава государства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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