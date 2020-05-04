Песков назвал борьбу с лесными пожарами острой темой, требующей вмешательства Путина

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тему борьбы с природными пожарами очень острой и отметил, что она требует личного участия главы государства Владимира Путина. Такое мнение представитель Кремля выразил в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".

Песков заявил, что взаимоотношения федеральных властей и регионального руководства в вопросе борьбы с природными пожарами становятся все актуальнее из-за происходящих с климатом изменений. "Все эти темы без участия главы государства очень сложно решать, - заметил он. - И для ускорения процесса необходимо вмешательство президента". Песков отметил, что Путин занимается этими вопросами из года в год, и выразил уверенность, что будет заниматься и дальше.

Представитель Кремля указал, что Россия - "это очень сложный механизм". По словам Пескова, "это федерация, много субъектов, и они разные по уровню экономического развития, по степени дотационности и экономической самостоятельности", поэтому "целый набор вопросов не может решаться без участия" Путина. Так пресс-секретарь президента пояснил, почему многие региональные вопросы выносятся на обсуждение на уровне главы государства.

Говоря о том, не устал ли Путин от этого, Песков заметил, что это его функции, поскольку "он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как глава государства".