Сербия выпускает почтовую марку в честь 75-летия Победы и "Бессмертного полка"

БЕЛГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Почтовая марка и конверт в честь 75-летия Победы и "Бессмертного полка" будет выпущена в Сербии по предложению президента страны Александара Вучича. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства труда, занятости и по социальным вопросам.

"Почтовые марки, посвященные Дню Победы, последний раз выпускались в 1985 году. Это будет первый раз, когда марка печатается в честь "Бессмертного полка". В Сербии 9 мая организовывается ряд церемоний возложений венков и цветов к памятникам героев войны, в то же время мы в этом году должны заботиться о здоровье граждан и выполнять рекомендации эпидемиологов. Но даже коронавирус не помешает нам отметить эту важную дату, отсюда и идея о выпуске почтовых марок", - цитирует пресс-служба слова министра труда Зорана Джорджевича.

С 2020 года акция "Бессмертный полк" в Сербии включена в список государственных мероприятий, которые теперь будут проводиться ежегодно 9 мая. "Обязанность властей Сербии и всех граждан научить будущие поколения важности этой даты, веря, что они продолжат беречь традиции и помнить наших героев", - подчеркнул Джорджевич.

Акция "Бессмертный полк" проходит в Сербии четыре года подряд. В 2019 году 9 мая по улицам сербской столицы несмотря на проливной дождь в колонне "Бессмертного полка" прошли около 10 тыс. человек. Марши "Бессмертного полка" также прошли в 12 городах республики, в том числе в Нови-Саде, Нише.

В Белграде в 2019 году также прошла первая Международная конференция "Память победителей" по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняли участие около 100 организаторов шествия "Бессмертный полк" из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья.