В РПЦ назвали причину смерти двух умерших 3 мая клириков

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Диакон Андрей Молчанов, служивший в московском храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново, и клирик Покровского Хотькова ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху - ТАСС) женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков, которые умерли 3 мая, страдали от осложнений, связаных с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"3 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков и клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов", - говорится в сообщении.

Ранее сайт храма преподобных Зосимы и Савватия в Гольяново сообщал, что Андрей Молчанов, госпитализированный в конце апреля, умер 3 мая от пневмонии. Сайт Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря 3 мая опубликовал информацию о наступившей в этот же день смерти протоиерея Евгения Корчукова от вызванных коронавирусом осложнений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.