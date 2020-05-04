{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ назвали причину смерти двух умерших 3 мая клириков

Протоиерей Евгений Корчуков и диакон Андрей Молчанов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Диакон Андрей Молчанов, служивший в московском храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново, и клирик Покровского Хотькова ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху - ТАСС) женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков, которые умерли 3 мая, страдали от осложнений, связаных с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"3 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Евгений Корчуков и клирик храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове священнодиакон Андрей Молчанов", - говорится в сообщении.

Ранее сайт храма преподобных Зосимы и Савватия в Гольяново сообщал, что Андрей Молчанов, госпитализированный в конце апреля, умер 3 мая от пневмонии. Сайт Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря 3 мая опубликовал информацию о наступившей в этот же день смерти протоиерея Евгения Корчукова от вызванных коронавирусом осложнений.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Франция выделит €500 млн на разработку вакцины от коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС