В Санкт-Петербурге реставрируют подлодку Д-2 "Народоволец"

ТАСС, 5 мая. Специалисты Балтийского завода и Центрального Военно-морского музея (ЦВММ) к 6 мая завершат ремонтно-реставрационные работы в филиале ЦВММ - "Подводная лодка Д-2 "Народоволец". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМФ, распространенном в понедельник.

"Планируется, что в среду будет произведена шлифовка и реставрация винтов уникальной подводной лодки и завершатся работы по благоустройству территории, на которой находится подводная лодка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все реставрационные и восстановительные работы выполняются в точном соответствии с проектной документацией. Сейчас очистили и покрасили корпус подлодки, восстановили несколько механизмов.

Директор Центрального Военно-Морского Музея Руслан Нехай подчеркнул, что работы выполняют лучшие специалисты. "Без преувеличения можно сказать, что лучших специалистов, чем заводчане-балтийцы, для приведения в порядок к Дню Победы корабля - участника Великой Отечественной войны, члены экипажа которого удостоены 400 боевых наград, найти сложно", - сказал он.

Д-2 "Народоволец" - советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка времен Второй мировой войны. В 1956 году ее разоружили и переформировали в учебно-тренировочную станцию по борьбе за живучесть УТС-6. В 1989 году на подлодке открыт музей-мемориал.