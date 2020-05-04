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Пандемия коронавируса нового типа

Учащимся в Астрахани студентам из Казахстана организовали трансфер на родину

Вуз арендовал автобус, на котором студентов доставят до границы, затем их развезут до мест проживания

АСТРАХАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Граждане Казахстана, находившиеся на учебе в Астраханском государственном университете, выехали в понедельник на родину специальным автобусным рейсом, сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"На родину, не дожидаясь официального окончания учебного года, отправились 26 студентов. По поручению ректора вуз арендовал 45-местный автобус, на котором студентов доставят до российско-казахстанской границы с соблюдением всех мер защиты от коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы.

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По данным вуза, студентов встретят на границе, проведут проверку, а затем развезут до мест проживания. Девятнадцать из них уедут в Актау и семеро отправятся в Атырау.

Астраханский госуниверситет включает в себя восемь институтов, 21 факультет, 59 кафедр. В университете обучаются более 12 тыс. человек, в том числе около 1800 иностранных граждан.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, официально подтверждены 535 случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии выздоровели и выписались из инфекционных стационаров 101 пациент, пятеро умерли. Под амбулаторным наблюдением находятся 1 950 человек.

Теги
КазахстанРоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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