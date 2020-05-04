БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Германия выделит €525 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа и еще €1,3 млрд на укрепление глобальной системы здравоохранения. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель во время международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на создание вакцины и лекарств против заболевания, вызванного коронавирусом.

"Мы будем участвовать в этой конференции, напрямую выделив в ее рамках €525 млн", - сказала она. "И мы будем продолжать выполнять наши обязательства по укреплению глобальной системы здравоохранения, выделив в общей сложности €1,3 млрд", - сообщила Меркель. Канцлер пообещала также повысить объем гуманитарной помощи Германии в свете последствий распространения коронавируса.

Меркель также указала, что "эта пандемия является глобальным вызовом". "Мы ее сможем победить только на глобальном уровне", - считает она. "Это час надежды", - подчеркнула канцлер, говоря про конференцию по сбору средств. "Германия будет активно участвовать", - заверила Меркель, поблагодарив Всемирную организацию здравоохранения и ООН за поддержку мероприятия.

Канцлер также призвала предоставить тесты на коронавирус как можно большему числу людей на планете. Она отметила, что необходима совместная работа в первую очередь со странами Африки. "Мы должны пойти новым путем, когда речь заходит о разработке вакцины и подготовке производства этой вакцины", - заявила Меркель.

По данным берлинского Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии коронавирусом заразились 163 175 человек, умерли 6 692.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,4 млн человек, зафиксировано свыше 240 тыс. смертельных исходов.