В Минздраве заявили, что России еще далеко до выхода на плато по заражению коронавирусом

"Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Мэр Москвы [Сергей] Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2, - но точно мы еще не добрались до пика. Говоря о том, с чем это связано, можно сказать следующее: обратите внимание на самоизоляцию, на индекс активности. Обратите внимание, как мы соблюдаем все те требования, которые нам предъявляют - не очень хорошо", - цитирует его слова в понедельник пресс-служба Минздрава.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев считает, что Россия еще не вышла на плато по заражаемости новой коронавирусной инфекцией, а также не достигла пика заболеваемости.

Авдеев подчеркнул, что ситуация с распространением вируса напрямую зависит от соблюдения режима самоизоляции. "Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с инфекцией COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и, соответственно, мы видим все новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией. То есть, прямая связь: нарушение режима - хуже эпидемиологическая ситуация", - отметил он.

Масочный режим

Обязательный масочный режим при выходе из дома, который с 12 мая вводится во многих регионах России, позволит снизить передачу коронавирусной инфекции от человека к человеку, сообщил Сергей Авдеев.

"Мы все понимаем, что маска не предотвращает инфицирование, но, тем не менее, сегодня многие регионы ужесточают требования в том плане, что маска становится обязательной при выходе на улицу. Наверное, я все-таки поддержу это требование. Представьте себе, что, если маску носят все, то маска будет в том числе и на человеке, у которого уже есть эта инфекция. <...> Поэтому ношение масок сильно снижает передачу инфекции от человека к человеку", - сказал он, отметив, что, возможно, это строгая, но при этом необходимая мера для улучшения ситуации.

Авдеев также рассказал о технике кашля и чихания. Следует выполнять эти действия не в ладошку, а в локоть, поскольку рука может вступить в контакт с глазами, носом, губами, и вирус таким образом проникнет в организм. Что касается пациентов с хроническими респираторными заболеваниями, бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, то им обязательно нужно продолжать назначенную терапию. Кроме того, этим пациентам следует быть физически активными.

"Да, мы все сегодня находимся дома, да, мы все сегодня имеем определенные ограничения, но физическая активность должна продолжаться. Это значит, что мы с вами должны предпринимать все те самые меры, которые помогают нам выполнять предписанный режим активности. Какое-то количество шагов, не обязательно для этого выходить в лес, но можно эти самые шаги пройти и дома", - считает эксперт.