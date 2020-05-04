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Пандемия коронавируса нового типа

Китай ограничил движение грузового транспорта на границе России в Забайкалье

Ограничительные меры КНР ввела с 4 мая, срок окончания их действия пока не известен

ТАСС, 4 мая. Китайская Народная Республика ввела с понедельника дополнительные ограничительные меры на пересечение границы с Россией на территории Забайкальского края, сообщается на сайте краевого правительства.

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"С 4 мая КНР ввела дополнительные ограничительные меры по движению грузового автомобильного транспорта через МАПП "Забайкальск". Пропускать будут только машины, которые везут медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Никакие другие транспортные средства на территорию Китая пропускать не будут", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина.

В сообщении отмечается, что срок введения ограничительных мер пока не определен. Сообщается, что на данный момент у границы с Китаем скопилась очередь примерно из 400 машин.

Всего в Забайкалье подтверждено 215 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 67 пациентов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКитайЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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