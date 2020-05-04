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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство России в Боснии недоумевает в связи с запретом на въезд в страну военных врачей

Посольство отвергло инсинуации на тему того, что российские медики прибывают "с иными задачами" как "безосновательные и злонамеренные"

БЕЛГРАД, 4 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Боснии и Герцеговине (БиГ) выразило недоумение в связи с запретом на въезд российским военным врачам, приглашенным ранее в страну. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба посольства в ответ на запросы ТАСС.

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"Наблюдаем за реакцией на наше обращение с просьбой о содействии со стороны компетентных органов Боснии и Герцеговины в обеспечении беспрепятственного пропуска российской медицинской гуманитарной бригады через границу БиГ в целях оказания помощи Университетской клинической больнице города Мостара и недоумеваем. Иначе нельзя относиться к тому, что вопрос об оказании гуманитарной помощи тому, кому она требуется и кто о ней просит, стал заложником политических противоречий. Складывается ситуация, когда политика работает против своих же граждан, против их здоровья и благополучия", - говорится в заявлении.

Дипломатическая миссия отмечает парадоксальную реакцию боснийских политиков: "именно те, кто сейчас громко отказываются от помощи, еще месяц назад так же громко возмущались тем, что, дескать, российская помощь прибыла только в Республику Сербскую".

Посольство отвергло инсинуации на тему того, что российские медики прибывают "с иными задачами" как "безосновательные и злонамеренные". "Никому и ничего не навязываем. БиГ - суверенное государство, самостоятельно принимающее решения. Однако хотелось бы, чтобы политика все же одумалась и дала медицинским специалистам делать то, что они должны делать в нынешней непростой ситуации - спасать жизни. Без какой-либо привязки к энтитетам, национальностям и личным предпочтениям", - говорится в заявлении.

Ранее экс-представитель хорватов в Президиуме Боснии и Герцеговины, председатель верхней палаты (Палаты народов) Парламентской ассамблеи БиГ Драган Чович направил российской стороне запрос об оказании помощи в городе Мостар, где хорваты составляют значительную часть населения. Российские специалисты откликнулись на призыв. Однако направленный посольством РФ в Сараеве запрос на въезд российского гуманитарного конвоя не был одобрен министром безопасности БиГ Фахрудином Радончичем. Он не дал разрешение, сославшись на то, что такой вопрос находится в юрисдикции Президиума БиГ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Планировалось, что военные проведут противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны России с 9 по 23 апреля работал в Боснии и Герцеговине. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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