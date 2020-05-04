Пермские власти помогут вахтовикам вернуться с Чаяндинского месторождения

ПЕРМЬ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края помогут вернуться домой 140 жителям региона, работающих вахтовым методом на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, где ранее объявили карантин. Об этом в понедельник сообщают региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с распространением коронавируса в крае.

"[Врио главы Пермского края] Дмитрий Махонин распорядился в кратчайшие сроки обеспечить доставку в Пермский край 140 наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, с последующим помещением их на двухнедельную обсервацию и проверкой на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на Чаяндинском месторождении. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где заняты более 10 тыс. человек. По сообщениям властей, на территории Чаяндинского месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 человек, четыре пациента умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.