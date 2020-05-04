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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленобласти умер после заражения коронавирусом второй медработник

Всего в регионе после инфицирования COVID-19 умерли три человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области подтвердили, что среди трех ранее известных смертельных случаев после заражения коронавирусом, два приходится на медицинских работников. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Умерли две медсестры из Волосово и Гатчины", - рассказала собеседница агентства.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что первым умершим после заражения коронавирусом в Ленинградской области стала медсестра Гатчинской межрайонной больницы. Также известно, что среди умерших был пожилой мужчина.

Дрозденко отмечал, что в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, Ленобласть гарантирует выплату семье умершего 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тыс. рублей.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 1 096 человек - за последние сутки выявили 59 новых случаев. Также выздоровели еще 32 пациента, общее число выздоровевших достигло 220. Умерли с начала пандемии три человека.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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