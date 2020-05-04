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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне собрали 1 млн руб. для заразившихся коронавирусом врачей по просьбе ветерана

98-летняя Зинаида Корнева сообщила, что деньги поступают со всей страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Сбор средств, объявленный по призыву ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга 98-летней Зинаиды Корневой, уже принес миллион рублей. Эти средства пойдут на поддержку врачей, которые в борьбе с коронавирусной инфекцией заразились сами, а также для их семей.

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"Дорогие мои, за три дня мы уже собрали первый миллион рублей. Деньги со всей страны продолжают поступать. К сожалению, еще очень много врачей заразились и погибли от коронавируса. Поэтому мы решили увеличить сумму, которую собираем, до 3 млн рублей", - сказала ветеран в видеообращении, размещенном в понедельник в ее аккаунте в соцсети Youtube.

Помощь врачам объявлена на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Как ранее рассказала ТАСС внучка Зинаиды Антоновны Елена Фомичева, с такой инициативой петербурженка выступила вслед за британским ветераном Второй мировой Томом Муром, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом.

30 апреля британский ветеран Второй мировой войны Том Мур отмечает 100-летний юбилей. Отставной капитан Вооруженных сил Великобритании приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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