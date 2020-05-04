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Пандемия коронавируса нового типа

Испания выделит €125 млн на разработку вакцины от коронавируса

Ранее о своих планах о выделении средств на борьбу с коронавирусом сообщили в Канаде, Германии и Франции

МАДРИД, 4 мая. /ТАСС/. Власти Испании готовы выделить €125 млн для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявил в понедельник председатель правительства королевства Педро Санчес на международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на разработку вакцины.

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"Испания присоединяется к этой прекрасной инициативе, - уточнил премьер. - Хочу объявить, что правительство Испании посодействует этим усилиям, [выделив] €125 млн".

В понедельник открылась международная донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины от коронавируса. Ее организаторами выступили Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

В начале марта Еврокомиссия выделила €90 млн на разработку вакцины и средств диагностики коронавируса. Кроме того, чуть позже она объявила, что выбрала для предоставления финансирования в объеме €47,5 млн 17 проектов, направленных на противодействие распространению инфекции, в частности на разработку вакцины, сопутствующих методов лечения и диагностики заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия коронавируса нового типа
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