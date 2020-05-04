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Пандемия коронавируса нового типа

Генсек ООН заявил, что на борьбу с пандемией может потребоваться порядка €37,5 млрд

Как отметил Антониу Гутерриш, эти средства необходимы для того, чтобы "достичь каждого больного в любой стране"

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Борьба с пандемией нового коронавируса может потребовать в пять раз больше, чем €7,5 млрд, которые планируется собрать в рамках международной донорской онлайн-конференции под эгидой Еврокомиссии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник на конференции по видеосвязи.

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"Я приветствую щедрые пожертвования, о которых было объявлено сегодня, с первоначальной целью собрать €7,5 млрд, - сказал он. - Эти средства станут первоначальным взносом в развитие новых инструментов [для борьбы с пандемией] с нужной скоростью".

"Но для того, чтобы достичь каждого [больного] в любой стране, нам нужно примерно в пять раз больше, чем эта сумма [€37,5 млрд]", - отметил Гутерриш, призвав всех партнеров ООН "присоединиться к этим усилиям".

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
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