Генсек ООН заявил, что на борьбу с пандемией может потребоваться порядка €37,5 млрд

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Борьба с пандемией нового коронавируса может потребовать в пять раз больше, чем €7,5 млрд, которые планируется собрать в рамках международной донорской онлайн-конференции под эгидой Еврокомиссии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в понедельник на конференции по видеосвязи.

"Я приветствую щедрые пожертвования, о которых было объявлено сегодня, с первоначальной целью собрать €7,5 млрд, - сказал он. - Эти средства станут первоначальным взносом в развитие новых инструментов [для борьбы с пандемией] с нужной скоростью".

"Но для того, чтобы достичь каждого [больного] в любой стране, нам нужно примерно в пять раз больше, чем эта сумма [€37,5 млрд]", - отметил Гутерриш, призвав всех партнеров ООН "присоединиться к этим усилиям".