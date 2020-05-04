Посольство РФ в Праге прокомментировало снос памятника Коневу и установку доски власовцам

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Создание на национальной территории памятников является для любой страны внутренним делом, которое демонстрирует симпатии действующих политических сил. Об этом говорится в размещенном в понедельник в Facebook комментарии посольства РФ в Чехии по поводу демонтажа в Праге монумента маршалу Советского Союза Ивану Коневу и установке памятной доски власовцам.

"Возведение любых памятников, конечно, - внутреннее дело государства, граждане которого сами выбирают своих героев, - подчеркивается в заявлении. - О том, на чьей стороне симпатии некоторых политических сил в современной Чехии, наглядно свидетельствуют снос памятника освободителю Праги, ее почетному гражданину маршалу Ивану Степановичу Коневу, и установка мемориальной доски пособникам военных преступников (подразделения власовцев входили в состав СС - прим. посольства) накануне 75-летия освобождения Чехословакии от нацизма. Это явная уступка тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны, игнорируя Устав ООН и другие международно-правовые и нравственные императивы".

Демонтаж памятника маршалу

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Как заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия ждет ответа от Чехии на предложение начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года при демонтаже памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По его словам, Чехия, согласно упомянутому соглашению, обязана "свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу".

Памятная доска погибшим власовцам, которые якобы за несколько дней до прихода в Прагу 9 мая 1945 года Красной армии решающим образом помогли восставшим пражанам освободить город от нацистов, была открыта 30 апреля в районе Прага-Ржепорые. Инициатором выступил муниципалитет этого района столицы Чехии. Протесты чешских политиков и общественности учтены не были.

Как заявил президент республики Милош Земан 12 января, выступая по сетевому телеканалу газеты "Блеск", "памятник власовцам не нужен в Чехии". Он также напомнил об их участии в уничтожении еврейского населения оккупированных стран Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце ноября 2019 года заявила о резком осуждении Россией планов пражских муниципальных властей установить памятник власовцам. Она призвала чешское руководство не допустить преступного переписывания истории, напомнив, что Андрея Власова и членов так называемой Русской освободительной армии (власовцев), которой он руководил, были расценены Нюрнбергским трибуналом как участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности, у которых нет срока давности.