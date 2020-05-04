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Омбудсмену Подмосковья поступило более 10 тыс. обращений в 2019 году

Число жалоб уменьшилось по сравнению с 2018 годом примерно на 1 тыс.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Число жалоб и обращений к уполномоченному по правам человека в Московской области в 2019 году снизилось и составило более 10 тыс. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мособлдумы по итогам отчета омбудсмена Екатерины Семеновой перед депутатами регионального парламента.

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По данным аппарата омбудсмена, в 2018 году уполномоченному поступило около 11 тыс. обращений и жалоб. За помощью обращались, в том числе, инвалиды, пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, иностранцы, а также люди без определенного места жительства и заключенные. "В прошлом (2019) году поступило более 10 тыс. жалоб и обращений", - говорится в сообщении.

В сравнении с 2018 годом снизилось число обращений от пенсионеров с 42,2% до 36%. Однако выросло от инвалидов - с 3,7% до 7,7%; пострадавших от правонарушений - с 0,6% до 1,6%; дольщиков - с 2% до 2,7%.

Как и годом ранее, наибольшую долю составляют обращения о нарушении социальных прав - 47,4%. Среди основных проблем: затянутые сроки получения жилья, нарушение трудовых прав, задержка выплаты зарплат или выходных пособий, мошенничество с персональными данными и цифровой подписью, качество оказания медпомощи и реабилитация инвалидов. Менее всего сообщали об экологических нарушениях - 2,5%.

"Несмотря на снижение общего числа обращений, возросло количество коллективных. Тенденции последнего времени показывают, что население стало активнее выражать свою гражданскую позицию, объединяться и принимать посильное участие в решении наиболее проблемных вопросов, затрагивающих интересы большинства жителей региона", - приводятся в сообщении слова Семеновой.

Также она отметила, что с марта аппарат омбудсмена совместно с областным министерством социального развития подключился к работе с ветеранами и многодетными семьями для помощи в условиях пандемии нового коронавируса. "Мы обзвонили более 28 тыс. человек, о самоизоляции и способах оказания помощи и поддержки. Тех, кому не дозвонились, посетили лично. При поддержке волонтеров разнесли более 100 продуктовых наборов. Также мы подключились к оказанию психологической и другой необходимой помощи переболевшим коронавирусом врачам", - уточнила Семенова.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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