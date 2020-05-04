Великобритания обязалась выделить более $922 млн на борьбу с коронавирусом

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Великобритания обязалась выделить 744 млн фунтов ($922 млн) на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на международной онлайн-конференции доноров для сбора средств на борьбу с пандемией в мире.

"Принятые нами обязательства по глобальным ответным действиям против коронавируса достигают 744 млн фунтов, в том числе наше обещание выделить 388 млн фунтов ($480 млн) на жизненно важную разработку вакцин и препаратов от коронавируса и тестов", - сказал британский премьер.

В эту сумму входят ранее обещанные Лондоном 250 млн фунтов ($310 млн) на финансирование организации под названием "Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий" (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), 40 млн фунтов ($50 млн) - организации Global Therapeutics Accelerator, созданную при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс для ускорения поиска методов лечения коронавирусной инфекции.

Еще 23 млн фунтов ($29 млн) будут направлены на финансирование проекта Фонда инновационной диагностики (Foundation for Innovative New Diagnostics), 75 млн фунтов ($93 млн) будут перечислены Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина как первоочередная задача

Британский премьер призвал страны мира сообща работать над производством вакцины против нового коронавируса.

"Чтобы победить в этом сражении, нам необходимо работать сообща над созданием неуязвимого щита, защищающего наших людей, а этого возможно достичь лишь путем массового производства вакцины, - сказал он. - Чем больше мы объединим усилия и будем делиться опытом, тем быстрее наши ученые добьются успеха. Гонка за поиском вакцины для борьбы с этим вирусом - это не соревнование между странами, а самая неотложная общая задача нашей жизни".

"Речь идет о противостоянии между человечеством и вирусом, эта наша общая проблема, и вместе мы победим", - уверен премьер-министр.

Британские проекты

В самом королевстве пока выделены средства 27 проектам по исследованию нового вируса и поиску средств для борьбы с ним. Два наиболее многообещающих британских исследования по разработке вакцин получили от правительства новые гранты.

Ученым из Оксфордского университета на проведение испытаний их препарата выделено 20 млн фунтов ($24,5 млн), а команда из Имперского колледжа Лондона, где на животных проводятся клинические испытания другого прототипа вакцины, получила 22,5 млн фунтов ($27,6 млн). Испытания первой вакцины на людях были начаты 23 апреля. Ожидается, что вторую вакцину добровольцам начнут вводить в июне.

Сегодняшняя конференция проходит в преддверии третьего Глобального саммита по вакцинам, организатором которого в этом году вместе со Всемирным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) выступает Великобритания. Из-за пандемии коронавируса встреча, намеченная на 3-4 июня, пройдет в онлайн-формате.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В Великобритании число летальных исходов достигло 28,4 тыс., анализы более 186 тыс. человек дали положительный результат.