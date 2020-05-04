Лукашенко заявил, что ветеранов на трибунах на параде Победы в Минске не будет

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны на трибунах во время проведения парада Победы в Минске в текущем году присутствовать не будут из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в ходе переговоров с его молдавским коллегой Игорем Додоном в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

"Мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию. Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны, а их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад", - сказал Лукашенко.

В то же время президент пообещал, что ветераны не будут забыты и обделены вниманием. В предпраздничные дни их лично поздравляют представители общественных организаций, ветеранам вручаются юбилейные медали, проведены предусмотренные выплаты. "То есть мы уделили очень серьезное внимание нашим оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет их просьбу привезти их на парад, ведь у нас всегда было так: мы их привозили, отдельно трибуна, они с внуками, детишками находились на трибуне", - отметил Лукашенко.

Он сообщил, что есть много желающих посетить парад со стороны ветеранов вооруженных сил. "Это тоже боевые люди, которые служили в армии. Тут мы, конечно, сдержать их не сможем. Естественно, подумаем о том, как разместить на трибунах тех людей, кто категорически отказался дома у телевизора [смотреть]", - заявил президент. По его словам, власти все продумали, мероприятие будет под контролем.

3 мая Лукашенко заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом. Он проинформировал, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске.

В Белоруссии, где число инфицированных новым коронавирусом превысило 17 тыс., карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 20 апреля в республике возобновились занятия в школах, 25 апреля прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к военному параду в честь Дня Победы. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире Россия и Китай приняли решение не направлять личный состав для участия в параде в Минске.