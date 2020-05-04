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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова отметила, что низкий показатель смертности связан со своевременным лечением

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Низкий уровень смертности из-за осложнений от коронавирусной инфекции в России связан с тем, что граждане обращаются к медикам на ранних этапах заболевания, а они оказывают своевременную и качественную помощь, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор". Видеозапись опубликована в понедельник на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

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"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько мы быстро и качественно эту помощь оказываем. Оказывается, что мы пока еще готовы и успеваем, у нас позднего обращения очень мало. По качеству оказания помощи - мы здесь можем говорить, что за счет этого у нас и смертность не такая большая", - сообщила Малинникова.

Она напомнила, что в середине апреля смертность пациентов с коронавирусом в России была на уровне 2,5 случая на 1 млн человек, однако через 10 дней выросла до 5,5. Малинникова также добавила, что этот показатель растет, но не в таких масштабах, как во многих странах Европы.

Коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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