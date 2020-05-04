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Пандемия коронавируса нового типа

Французы до 25 лет получат от властей помощь в €200 в связи с пандемией

Деньги выплатят студентам, которые потеряли работу или возможность стажировки, а также иностранным студентам, которые не смогли вернуться домой

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Около 800 тыс. французов до 25 лет получат от властей помощь в размере €200 в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в Сенате страны (верхней палате парламента).

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"Я объявляю о выделении помощи для молодежи до 25 лет со скромным финансовым положением", - сказал он, подчеркнув, что "университетские рестораны в результате режима самоизоляции закрыты, рабочие места потеряны".

"Некоторые молодые люди оказались в драматической ситуации, поэтому мы решили выплатить помощь 800 тыс. студентам в размере €200 каждому из них", - отметил Филипп.

Эта сумма, как уточнил премьер, "будет выплачена в начале мая студентам, которые потеряли работу или возможность стажировки, а также иностранным студентам, которые не смогли вернуться домой".

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В конце апреля премьер-министр Франции представил в Национальном собрании план выхода из режима самоизоляции. Первый этап плавной отмены установленных ранее ограничений начнется 11 мая с возобновления занятий в начальной школе, изменения графика общественного транспорта, передвижения без пропуска в пределах регионов.

Согласно последним данным властей Франции, количество умерших после заражения коронавирусом в стране достигло почти 25 тыс. В больницах в настоящий момент находятся 25 815 пациентов, свыше 50 тыс. выздоровели. Число подтвержденных случаев заражения в стране составляет более 131 тыс.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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