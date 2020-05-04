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Пандемия коронавируса нового типа

Зеленский: полная отмена карантина на Украине будет иметь шокирующие последствия

Как отметил президент, стране удалось избежать критического сценария распространения коронавируса благодаря принятым жестким мерам и профессионализму врачей

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Украине удалось избежать критического сценария распространения коронавируса. Об этом в понедельник в видеообращении заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

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Он отметил меры, которые дали возможность избежать критического сценария распространения коронавирусной инфекции. "Жесткие, но, как показало время, - правильные меры. Вторая - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. "Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года. Мы могли иметь не 12, а 200 тыс. заболевших", - добавил президент.

В понедельник правительство Украины продлило карантин в связи с распространением коронавируса до 22 мая. Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничения. В частности послабления коснутся работы парков, скверов и зон отдыха. Также правительство разрешило работать салонам красоты и некоторым магазинам. На следующей неделе должны заработать летние площадки под открытым небом общепитов и оптово-розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, после 11 мая на Украине разрешат работать стоматологам, нотариусам и сервисам бытовой техники, музеям. Будет разрешено проведение командных тренировок спортсменов.

Вместе с тем данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент - это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дальнейшие решения о продлении или снятии карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавируса в мире.

По данным украинского Минздрава, в стране подтверждено 12 331 случаев коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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