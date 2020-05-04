Постпред РФ заявил, что сведений о передаче нового коронавируса через пищу нет

РИМ, 4 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Международное экспертное сообщество пока не получало фактов, свидетельствующих о возможности передачи нового коронавируса непосредственно через пищу. Об этом в понедельник в интервью ТАСС сказал постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и других международных организациях в Риме Виктор Васильев.

"Сейчас ФАО сосредоточила усилия на своевременной оценке возможных последствий пандемии и разработке соответствующих мер по предотвращению возникновения глобального продовольственного кризиса. Предполагается также усилить работу на эпизоотическом, ветеринарно-санитарном направлении, взаимодействуя с соответствующими международными организациями, включая Международное эпизоотическое бюро. Здесь в фокусе внимания безопасность пищевых продуктов. Пока нет фактов передачи коронавируса через пищу. Однако сама проблема передачи вируса, антимикробная резистентность как людей, так и животных требует самого пристального внимания и изучения", - рассказал Васильев. Он напомнил, что первоначально сам вирус произошел из животной среды.

Он отметил, что несмотря на объективные сложности, связанные с карантином и ограничительными мерами, введенными из-за пандемии, интенсивность работы не снижается. "На регулярной основе поддерживается взаимодействие с руководством профильных ооновских структур, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по вопросу противодействия пандемии. Да, многие крупные мероприятия отложены, но не отменены. Рабочие заседания, совещания, брифинги проводятся регулярно, в дистанционном формате, и российские представители принимают активное участие в переговорах. Продолжается согласование межправительственных документов в онлайн-режиме", - поделился постпред.

По его словам, продолжается подготовка к осени флагманских публикаций о положении дел с обеспечением глобальной продовольственной безопасности и о ситуации с развитием сельского хозяйства. "Готовятся документы к заседанию Комиссии ФАО/ВОЗ "Кодекс Алиментариус" по пищевым стандартам, которое запланировано на июль", - сообщил Васильев. "ФАО совместно с римскими организациями продолжает активно работать, в том числе во взаимодействии с коллегами в Нью-Йорке и Найроби, по определению модальностей проведения саммита по продовольственным системам в 2021 году, который рассматривается теперь в качестве хорошей площадки для обсуждения темы сопротивляемости продсистем в свете потрясений, в том числе эпидемиологических", - добавил он.

Васильев указал, что пандемия пока не является первой причиной ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в ряде регионов, где продолжаются вооруженные конфликты, а также ощущаются последствия климатических изменений. Однако эпидемиологическая ситуация заставляет правительства вводить ограничительные меры, что ведет к нарушению транспортной инфраструктуры. "Согласно последнему Глобальному докладу о продовольственных кризисах, 135 млн человек на планете испытывают острый недостаток продовольствия. И это число, согласно некоторым оценкам, может увеличиться вдвое, в том числе, если пандемия будет усугубляться и осложнять оказание гуманитарной и продовольственной помощи", - отметил дипломат.

Участие в программах

Особенно остро сейчас складывается ситуация в Восточной Африке, где пустынная саранча поедает ежедневно посевы, предназначенные для пропитания 35 тыс. человек. "Россия отреагировала на острую ситуацию и, как известно, правительство РФ приняло решение об оказании поддержки в борьбе с пустынной саранчой. Выделенные средства ($10 млн) будут распределены между операциями ФАО в Эфиопии, Кении, Уганде и Южном Судане", - сообщил постпред.

Не претерпело изменений и взаимодействие РФ с ФАО и другими международными организациями в Риме. Кроме того, РФ ходит в двадцатку ведущих доноров Всемирной продовольственной программы (ВПП). "Программы организации носят регулярный характер и постепенно наращиваются одновременно с ростом гуманитарных и продовольственных потребностей в мире и расширением географического охвата операций, в которых Россия участвует в качестве донора. Так, по итогам 2019 года суммарно наша страна внесла в фонд ВПП порядка $45 млн", - указал Васильев. Он уточнил, что речь идет не только о денежной составляющей, но и о закупках у российских производителей продукции для осуществления программ. Один из примеров - передача ВПП 355 автомобилей "КамАЗ".

Продолжается и сотрудничество с ВПП в области оказания помощи Сирии. "Хотя ВПП вынуждена сворачивать свои гуманитарные операции из-за сложившейся ситуации, Россия продолжает оказывать помощь Сирии на двусторонней основе. Российская сторона последовательно выступает в пользу наращивания сотрудничества и координации усилий со стороны всего международного сообщества для эффективного реагирования на пандемию коронавируса", - заключил Васильев.