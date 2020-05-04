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Пандемия коронавируса нового типа

Врачи Доминиканы получили от России около 4 тыс. тестов для выявления коронавируса

По данным властей страны, на сегодняшний день на ее территории зарегистрировано около 8 тыс. случаев заражения коронавирусом

ГАВАНА, 4 мая. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики выразило признательность властям России за отправку около 4 тыс. тест-систем для диагностики инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Мигеля Варгаса, распространенном в понедельник.

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"Выражаем благодарность министру иностранных дел России Сергею Лаврову за предоставление [Россией] на безвозмездной основе 4 тыс. тестов для выявления COVID-19. Это будет способствовать укреплению нашей системы здравоохранения и повышению потенциала реагирования и раннего обнаружения COVID-19 в Доминиканской Республике", - говорится в заявлении.

По данным властей страны, на сегодняшний день на ее территории зарегистрировано около 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 333 человека умерли.

В марте власти Доминиканы ввели комендантский час на всей территории республики, прекратили авиасообщение и запретили высадку пассажиров в морских портах для предотвращения распространения инфекции. Центральная избирательная комиссия страны из-за пандемии приняла решение перенести на июль проведение президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти 17 мая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаПандемия коронавируса нового типа
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