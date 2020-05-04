На заводе "Ижмех" выявили уже 21 зараженного коронавирусом

ИЖЕВСК, 4 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом сотрудников Ижевского механического завода (входит в концерн "Калашников") увеличилось с 12 до 21. Об этом в понедельник в прямом эфире на своей странице " ВКонтакте " сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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"21 случай заболевания среди работников акционерного общества "Ижевский механический завод", все случаи в рамках того цеха, который был закрыт на карантин", - сказал Бречалов.

О первых случаях заражения работников "Ижмеха" стало известно 23 апреля - заразились три человека. Еще 200 человек находятся на домашнем карантине.

Ижевский механический завод - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику.

По данным властей, всего на 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 332 лабораторно подтвержденных случая заражения, 66 человек выздоровели, 10 жителей региона умерли. 187 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 62 - в состоянии средней степени тяжести, 7 - в тяжелом.