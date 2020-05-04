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Пандемия коронавируса нового типа

В Калининградской области 350 медиков отказались работать в пандемию

По словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, некоторые медработники старше 65 лет оформили больничные листы

ТАСС, 4 мая. Около 350 врачей и медсестер в Калининградской области отказались продолжать свою работу перед тем, как в регионе начали фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения области Александр Кравченко.

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"По факту у нас 350 человек из системы вообще перед началом всей этой коронавирусной истории встали и ушли. Из таких у нас под сотню врачей, две с половиной сотни среднего медицинского персонала. Они сказали: "Спасибо, пока работать не будем". У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать", - сказал Кравченко.

Он добавил, что еще часть медицинских работников в возрасте старше 65 лет изъявили желание оформить больничные листы.

По информации Минздрава, клиники Калининградской области тесно сотрудничают с медицинским университетом, но при этом не привлекают студентов-медиков для работы непосредственно в очагах коронавируса. "Наша позиция, глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих людей в очаг пускать не будем до того момента, пока это просто не станет невозможным. Чем позже мы этих людей введем в очаг, тем лучше, мы стараемся обеспечить их безопасность", - пояснил министр.

По словам Кравченко, студенты-медики и ординаторы в настоящее время занимаются той работой, которая не связана с непосредственным входом в "красную зону".

По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 мая в Калининградской области подтверждено 524 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 121 человек, умерли 11 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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