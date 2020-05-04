Вторая больница в Петербурге начала принимать детей с контактом по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Детская городская больница Святой Ольги в Петербурге начала принимать детей с контактом по коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

"Детская городская больница Святой Ольги начала принимать детей с контактом по коронавирусной инфекции. Сейчас в ней находятся только новорожденные, но предназначена она и для лечения детей до 18 лет. Сегодня 251 инфекционная койка развернута в больнице святой Ольги, в ней находятся 45 детей с ОРВИ и 8 - с пневмониями", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Татьяны Начинкиной, в больнице есть все условия для оказания помощи новорожденным, имевшим контакт с коронавирусной инфекцией. На лечении сейчас находятся пять таких детей, ожидается поступление еще пяти. Больных с установленным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день в больнице нет.

Ранее детей в возрасте до пяти лет с контактом по COVID-19 или с подтвержденной коронавирусной инфекцией принимала исключительно Детская клиническая инфекционная больница №5 имени Филатова.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1197 человек, умерли 37.