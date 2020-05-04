{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Вторая больница в Петербурге начала принимать детей с контактом по коронавирусу

Речь идет о детской городской больнице Святой Ольги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Детская городская больница Святой Ольги в Петербурге начала принимать детей с контактом по коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Детская городская больница Святой Ольги начала принимать детей с контактом по коронавирусной инфекции. Сейчас в ней находятся только новорожденные, но предназначена она и для лечения детей до 18 лет. Сегодня 251 инфекционная койка развернута в больнице святой Ольги, в ней находятся 45 детей с ОРВИ и 8 - с пневмониями", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Татьяны Начинкиной, в больнице есть все условия для оказания помощи новорожденным, имевшим контакт с коронавирусной инфекцией. На лечении сейчас находятся пять таких детей, ожидается поступление еще пяти. Больных с установленным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день в больнице нет.

Ранее детей в возрасте до пяти лет с контактом по COVID-19 или с подтвержденной коронавирусной инфекцией принимала исключительно Детская клиническая инфекционная больница №5 имени Филатова.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1197 человек, умерли 37.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Тайка Вайтити выбран режиссером новых "Звездных войн"
Соавтором сценария продолжения саги выбрали Кристи Уилсон-Кернс из Шотландии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС