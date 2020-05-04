В Петербурге завершили месячник по благоустройству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Все запланированные работы в рамках месячника по благоустройству в Петербурге с 1 по 30 апреля выполнены в полном объеме, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"С 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге проходил месячник по благоустройству. Впервые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией он проводился без участия жителей и традиционного общегородского Дня благоустройства. В соответствии с временными регламентами все работы проводились с обязательной обработкой контактных поверхностей в домах, на остановках транспорта, в общественных местах моющими и дезинфицирующими средствами", - говорится в сообщении.

К концу апреля помыли все 2,6 тыс. автомобильных дорог города, это около 43,6 млн кв. м проезжей части и 15,9 млн кв. м тротуаров. Также очистили все дворовые территории, высадили 602 тыс. цветов виолы, 60 тыс. кустарников, 3,5 тыс. деревьев.

Первый общегородской субботник прошел в Петербурге 1919 году, в 1920 он уже стал массовым. Субботник в этом году планировалось провести в День благоустройства 25 апреля. В прошлом году мероприятие собрало 245 тыс. человек.