{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В РПЦ начали акцию по совместной молитве за врачей, борющихся с пандемией

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда уточнил, что это вид помощи врачам, доступный каждому христианину

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Акция #молимсязаврачей в поддержку медработников и волонтеров, борющихся с коронавирусной инфекцией, запущена 4 мая, сообщает в понедельник пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На странице акции #молимсязаврачей опубликованы тексты двух особых молитв, а также большой список с именами людей. Пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи. <…> Молитвы, размещенные на странице акции, предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять как имена православных верующих, так и инославных", - говорится в сообщении отдела.

"Наш долг - молиться не только о тех, кто болеет, мы должны молиться и о тех, кто служит больным. Это люди разных вер и национальностей, не все из них знают того, кого мы будем просить помочь им. Но мы знаем, что он принимает служение ближним, как богослужение, как служение ему. Будем молиться о них, как о служителях любви, служителях божиих", - отметил председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда полагает, что, несмотря на то, что молитва не станет полноценной заменой добрых дел, это - вид помощи врачам, доступный каждому христианину. "Сегодня наши молитвы особенно нужны тем, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией. <…> Сделать благотворительное пожертвование, стать волонтером - вариантов достаточно много, но доступны они не каждому. А вот молиться может каждый из нас", - цитирует его пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Тайка Вайтити выбран режиссером новых "Звездных войн"
Соавтором сценария продолжения саги выбрали Кристи Уилсон-Кернс из Шотландии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС