В РПЦ начали акцию по совместной молитве за врачей, борющихся с пандемией

"На странице акции #молимсязаврачей опубликованы тексты двух особых молитв, а также большой список с именами людей. Пользователи могут пополнять этот список, оставляя новые имена через форму обратной связи. <…> Молитвы, размещенные на странице акции, предназначены для келейного чтения, поэтому в список можно добавлять как имена православных верующих, так и инославных", - говорится в сообщении отдела.

"Наш долг - молиться не только о тех, кто болеет, мы должны молиться и о тех, кто служит больным. Это люди разных вер и национальностей, не все из них знают того, кого мы будем просить помочь им. Но мы знаем, что он принимает служение ближним, как богослужение, как служение ему. Будем молиться о них, как о служителях любви, служителях божиих", - отметил председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда полагает, что, несмотря на то, что молитва не станет полноценной заменой добрых дел, это - вид помощи врачам, доступный каждому христианину. "Сегодня наши молитвы особенно нужны тем, кто находится на переднем крае борьбы с эпидемией. <…> Сделать благотворительное пожертвование, стать волонтером - вариантов достаточно много, но доступны они не каждому. А вот молиться может каждый из нас", - цитирует его пресс-служба.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.