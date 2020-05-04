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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: власти США прогнозируют скорое удвоение числа смертей из-за коронавируса в сутки

Как сообщило издание со ссылкой на документы американской администрации, рассматриваются различные модели развития ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не исключает в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза, до около 3 тыс. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы администрации США.

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Речь идет о различных моделях развития ситуации с коронавирусом в США, разработанных Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Одна такая модель прогнозирует поступательное увеличение в стране числа случаев заражения коронавирусом и смертей в ближайшие недели. Таким образом, суточное количество летальных исходов может возрасти в среднем с около 1 750 сейчас до порядка 3 тыс. Суточное количество случаев заражения может увеличиться с около 25 тыс. на данный момент до приблизительно 200 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 247 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,16 млн случаев заражения коронавирусом, умер 67 781 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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