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Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии выпускники смогут посещать школы для подготовки к ЕГЭ

Разрешение начнет действовать с 18 мая

ИЖЕВСК, 4 мая. /ТАСС/. Власти Удмуртии с 18 мая разрешат выпускникам школ приходить в образовательные учреждения на консультационные занятия, связанные со сдачей ЕГЭ, сообщил в понедельник в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

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"Мы приняли решение, что одиннадцатиклассники с 18 мая будут приходить в школы на консультации по предметам, которые будут сдавать на ЕГЭ. У нас обязательные - математика и русский, плюс предметы по выбору. С 18 мая в школах организуем работу в режиме консультаций для того, чтобы одиннадцатиклассники могли подготовиться к ЕГЭ", - сказал Бречалов.

Ранее школы республики перешли на дистанционное обучение. Образовательным учреждениями рекомендовано завершить учебный год для учащихся 1-4 классов 25 мая, для учеников 5-11 классов - 30 мая.

Каждая школа в республике до 30 апреля должна была завершить обучение по нескольким предметам, в том числе физкультуре, ритмике, музыке, ИЗО, технологии и ОБЖ. С 1 мая в школах региона отменены домашние задания для начальной школы.

На 4 мая в Удмуртии зарегистрировано 332 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, 10 умерли. 187 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 62 - в состоянии средней степени тяжести, 7 - в тяжелом.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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