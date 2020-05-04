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Пандемия коронавируса нового типа
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Почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

В ведомстве уточнили, что с марта по 4 мая в Вооруженных силах РФ, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих выздоровели 253 человека

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3 180 человек, говорится в опубликованном в понедельник бюллетене Минобороны России.

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"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 4 мая с. г. установлено 1384 военнослужащих с положительными результатами", - сказано в документе.

По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1247 случаев заражения, еще 349 случаев среди гражданского персонала.

В военном ведомстве напомнили, что с 30 апреля в довузовских учебных заведениях Минобороны России учебный год завершен, воспитанники направлены на каникулы.

"Благодаря принятым Минобороны России предупредительно-профилактическим и карантинным мерам, в 27 из 31 довузовского учебного заведения, где обучается более 14,5 тыс. человек, заболеваний не было", - сообщили в Минобороны. По информации ведомства, случаи заражения коронавирусом были выявлены только в четырех довузовских учебных заведениях по итогам первого тестирования.

В Минобороны также уточнили, что с марта по 4 мая в Вооруженных силах РФ, вузах Минобороны и из числа гражданских служащих выздоровели 253 человека.

Как рассказали в военном ведомстве, число военнослужащих, которые находятся в тяжелом состоянии, увеличилось до двух, 11 человек - в состоянии средней тяжести. У остальных военных заболевание проходит без симптомов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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