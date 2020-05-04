В Пентагоне не знают, как именно коронавирус попал на эсминец ВМС США

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США не знает, как именно новый коронавирус попал на борт эсминца ВМС США Kidd, подозревает, что это произошло во время проведения операции по противодействию незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщил в понедельник министр обороны США Марк Эспер во время видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Мы не знаем, как именно на борт попала [инфекция]. Возможно, это произошло во время проведения операции по борьбе с наркотиками", - сказал шеф Пентагона.

"Как показывает статистика, самое безопасное место - на борту дислоцированного [в открытом море] корабля ВМС, - добавил министр. - Из порядка 90 кораблей, которые у нас находятся в открытом море, только два пострадали [от коронавируса]". Речь идет также и о американском авианосце Theodore Roosevelt.

Число заразившихся коронавирусом на борту эсминца ВМС США приблизилось к 100, сообщил 2 мая телеканал CNN. Пентагон прекратил публиковать информацию о случаях инфицирования на авианосце и эсминце. В конце марта вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована на борту Theodore Roosevelt, заразились 840 человек. По последним данным, 88 военных выздоровели, один умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.

При этом, по данным Эспера, среди сотрудников Минобороны США были инфицированы около 5 тыс. человек. "Влияние на боеготовность крайне низкое. Но со временем мы ожидаем, что [пандемия коронавируса] может оказать большее влияние, если <...> мы не увидим изменения в динамике [распространения] вируса", - подчеркнул министр. По его словам, министерство ожидает "новая реальность, к которой придется адаптироваться в течение продолжительного периода времени, по крайней мере до тех пор, пока не появится эффективная вакцина".

Как отметил глава Пентагона, на данный момент более "46,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США участвуют в борьбе с распространением нового коронавируса по указанию губернаторов их штатов". В их задачи входит планирование защитных мер, обучение методам индивидуальной защиты, оказание поддержки медицинским учреждениям и их работникам, материально-техническая поддержка, а также оказание помощи в проведении дезинфекции и уборки мест общего пользования.