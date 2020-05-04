Глава ВОЗ назвал мытье рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук", - заявил он. "Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от [вызываемого новым коронавирусом] заболевания COVID-19 и многих других болезней", - подчеркнул глава ВОЗ, напомнив об отмечаемом 5 мая по решению ВОЗ Всемирном дне гигиены рук.

"Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности", - констатировал гендиректор. В мире менее двух третей учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо "резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта", сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коснувшись начавшегося в ряде стран смягчения ограничений, связанных с пандемией, глава ВОЗ призвал продолжать последовательно применять такие меры, как "мытье рук и физическое дистанцирование". По его словам, не теряют своего важного значения также такие мероприятия по реагированию на вспышку коронавируса, как "поиск, изолирование, тестирование и лечение всех заболевших, а также выявление всех контактов". При этом лечение должно предоставляться всем, кто в нем нуждается.

Гендиректор напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти. "Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним", - резюмировал глава ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.