{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ назвал мытье рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом

В ВОЗ также напомнили, что 5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Мытье рук является одним из лучших средств против нового коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытье рук", - заявил он. "Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остается одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от [вызываемого новым коронавирусом] заболевания COVID-19 и многих других болезней", - подчеркнул глава ВОЗ, напомнив об отмечаемом 5 мая по решению ВОЗ Всемирном дне гигиены рук.

"Мы должны помнить, что миллионы людей в мире не имеют возможности практиковать эту одну из основополагающих мер предосторожности", - констатировал гендиректор. В мире менее двух третей учреждений здравоохранения имеют оборудование для мытья рук, а у 3 млрд людей на планете отсутствует водоснабжение в домах и нет мыла. Чтобы остановить пандемию коронавируса или любую другую инфекцию, необходимо "резко увеличить инвестиции в мыло, доступ к воде и моющим средствам на основе спирта", сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Коснувшись начавшегося в ряде стран смягчения ограничений, связанных с пандемией, глава ВОЗ призвал продолжать последовательно применять такие меры, как "мытье рук и физическое дистанцирование". По его словам, не теряют своего важного значения также такие мероприятия по реагированию на вспышку коронавируса, как "поиск, изолирование, тестирование и лечение всех заболевших, а также выявление всех контактов". При этом лечение должно предоставляться всем, кто в нем нуждается.

Гендиректор напомнил, что в ряде государств число новых случаев заболевания продолжает расти. "Этот вирус останется с нами надолго, поэтому нужно вместе разрабатывать и делиться средствами для борьбы с ним", - резюмировал глава ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

 

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 25 тыс.
С начала пандемии во Франции зарегистрировано почти 132 тыс. случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС