Патриарх Кирилл соболезнует в связи со смертью митрополита Ионы из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью почетного настоятеля храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево, митрополита на покое Ионы (Карпухина), умершего из-за вызванных коронавирусной инфекцией осложнений в ночь на 4 мая. Текст патриаршего послания опубликован на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник.

"Глубоко опечален известием о кончине преосвященного митрополита Ионы (Карпухина). Более полувека почивший владыка был усердным служителем алтаря Господня и неустанно проповедовал евангелие, призывая людей к жизни по заповедям Божиим. <...> Возношу молитвы победителю смерти Христу о упокоении души новопреставленного митрополита Ионы в селениях праведных. Воскресший спаситель да утешит всех вас в постигшей скорби", - говорится в тесте соболезнования.

Митрополит Иона родился 13 июня 1941 года в Москве в семье рабочего. В 1959-1963 годах учился в Московской духовной семинарии (МДС), с 1963 по 1967 год - в Московской духовной академии (МДА). 1 сентября 1965 года стал послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры и 21 сентября того же года принял постриг. В 1971 году возведен в сан игумена, 14 октября 1981 года - в сан архимандрита, 20 октября 1992 года он был избран епископом Астраханским и Енотаевским и хиротонисан 25 октября 1992 года.

25 февраля 2002 года Иона был возведен в сан архиепископа, а решением Священного синода РПЦ от 12 марта 2013 года назначен главой Астраханской митрополии с титулом "Астраханский и Камызякский", возведен в сан митрополита 24 марта. С 15 июля 2016 года по состоянию здоровья в связи с достижением 75-летнего возраста пребывал на покое в Москве, где с 1992 года являлся почетным настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево.