ВОЗ: приложения по борьбе с коронавирусом полезны, но не могут заменить докторов

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Мобильные приложения, способствующие борьбе с коронавирусом, являются полезными, но не могут заменить сотрудников систем здравоохранения. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Как мне кажется, все страны подходят к этой проблематике исключительно сбалансированно, - отметил он. - Что касается нашей позиции [по приложениям для противодействия коронавирусу], мы полагаем, что они полезны. Мы очень рады всем инновациям. Но мы еще раз подчеркиваем, что информационно-коммуникационные технологии не заменяют сотрудников систем здравоохранения, которые отслеживают контакты, тестируют, изолируют и лечат заболевших".

"Не могут приложения заменить человека, - констатировал эксперт. - Если мы подстегнем этот процесс посредством использования этих приложений, мы быстрее избавимся от вируса. Но необходимо учитывать, что данные технологии должны использоваться только в тех целях, для которых они предназначены, и никаких других. И параллельно нам необходимо защищать личные данные и права людей на частную жизнь".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.