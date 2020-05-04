ВОЗ: США не предоставляли информацию о лабораторном происхождении коронавируса

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. США не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса, - отметил он. - Это спекулятивное утверждение. Если у США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться ей. Пока же мы работаем на основе той информации, которая есть у нас в распоряжении, на фактических данных, полученных на основе анализа генетических последовательностей. Все подтверждает, что речь идет о естественном происхождении вируса".

"Очень часто возникают политические проблемы, - добавил эксперт. - Но в центре всех наших усилий должна быть наука, ученые. Мы должны проводить научные расследования".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала ABC заявил, что американская администрация располагает доказательствами того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.