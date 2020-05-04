{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ: США не предоставляли информацию о лабораторном происхождении коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что это спекулятивное утверждение

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. США не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, что коронавирус может иметь лабораторное происхождение. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса, - отметил он. - Это спекулятивное утверждение. Если у США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться ей. Пока же мы работаем на основе той информации, которая есть у нас в распоряжении, на фактических данных, полученных на основе анализа генетических последовательностей. Все подтверждает, что речь идет о естественном происхождении вируса".

"Очень часто возникают политические проблемы, - добавил эксперт. - Но в центре всех наших усилий должна быть наука, ученые. Мы должны проводить научные расследования".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала ABC заявил, что американская администрация располагает доказательствами того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 86 тыс.
По данным ВОЗ, больше всего инфицированных и умерших зафиксировано в Европе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС