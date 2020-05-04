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В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане

Ее участников оштрафуют за нарушение режима самоизоляции

ТАСС, 4 мая. Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

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"Накануне в УМВД России по Сургуту поступило сообщение от жительницы города о том, что в одном из ресторанов проходит вечеринка. В развлекательном заведении на улице Энергетиков полицейские обнаружили группу людей. В отношении участников мероприятия составлено девять административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что сотрудники полиции ищут директора заведения, 28-летнюю женщину. Ее также могут привлечь к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Директору грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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