Петербург использовал резерв аппаратов ИВЛ только на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Больницы Санкт-Петербурга, которые принимают на лечение пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ, использовали резерв аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) только на треть и сейчас дефицита в них не испытывают. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Сейчас у нас в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, с пневмониями, с тяжелыми формами ОРВИ, на искусственной вентиляции легких находятся менее чем 200 пациентов. А резерв еще 400 аппаратов ИВЛ в тех медицинских организациях, которые сейчас уже работают по COVID", - рассказал глава комитета.

Он добавил, что в городе также существует потенциальный резерв - более 100 аппаратов ИВЛ, которые при необходимости могут предоставить учреждения, не принимающие пациентов с коронавирусом. "Поэтому проблема с аппаратами ИВЛ для Петербурга не актуальна",- добавил он.

Лисовец также отметил, что в городе расширяется сеть учреждений, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусом. В их числе - пансионат "Заря", который ранее выполнял роль обсерватора для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения за людьми с высоким риском заражения.

"Сейчас комплекс будет перепрофилирован под оказание помощи пациентам, [находящимся] в средней степени тяжести, у которых выявлена пневмония, но которые не нуждаются в проведении инвазивной либо не инвазивной вентиляции легких. 6-го числа вплоть до 600 коек будет развернуто в пансионате, на самом деле сейчас пансионат - это инфекционное отделение больницы №40", - рассказал председатель комитета.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 197 человек, умерли 37.