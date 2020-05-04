Глава Молдавии принимает участие в онлайн-акции "Бессмертный полк"

КИШИНЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон принимает участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", разместив фотографии фронтовиков на своих страницах в социальных сетях в понедельник.

"Друзья, поддержите эту инициативу! - написал глава республики на своей странице в Facebook. - Предлагаю провести в социальных сетях флешмоб #БессмертныйПолк". "День Победы - один из важнейших праздников для Республики Молдова. К сожалению, из-за пандемии мы не сможем провести все запланированные по этому случаю мероприятия. В особенности я имею в виду Марш Победы "Бессмертный полк", который переносится на 24 августа", - напомнил президент.

Он рассказал о брате своего деда со стороны отца Георге Додона, который воевал и погиб в Польше в 1944 году. Глава республики также отметил своего однофамильца и односельчанина Александра Додона, который был удостоен ордена Красной Звезды, ордена Красного Знамени и других медалей.

"Горжусь тем, что наша страна приняла самое непосредственное участие в достижении Великой Победы, благодаря которой мы сегодня радуемся мирному небу над нами. Искренняя благодарность ныне здравствующим ветеранам, которым мы желаем крепкого здоровья и счастья в кругу близких. Мы помним! Мы гордимся! Вечная память героям!" - написал президент Молдавии.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 18 - стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на сегодняшние попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят тысячи людей. Они идут маршем к мемориалам советским воинам в знак благодарности за то, что они спасли мир от фашизма.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии до 15 мая введен режим чрезвычайного положения, республика закрыла границы и ограничила передвижение людей. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.