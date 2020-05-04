Власти Петербурга сообщили, что лечение плазмой с антителами не будет широко доступно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга начали формировать пул пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции и готовых сдать свою кровь для лечения людей с аналогичным диагнозом. Доноры будут отбираться по критериям возраста и состояния здоровья, поэтому такой метод лечения не будет широко доступен. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"В соответствии с методическими рекомендациями, проведение такой терапии возможно только в рамках научно-исследовательских работ. Сейчас совместно подготовлен протокол работы между городской станцией переливания крови и больницей № 40. Выбирается пул пациентов, у которых есть высокий титр антител, которые две недели назад и более были выписаны из городских больниц и которые готовы сдать свою плазму для того, чтобы в последующем [ее можно было] использовать для оказания помощи тяжелым больным", - рассказал он.

Он пояснил, что кровь не смогут сдать дети, пожилые, а также те, кто страдает инфекционными заболеваниями, в числе которых - гепатит B и C, а также туберкулез. Кроме того, потенциальных доноров будут тестировать на наличие антител к коронавирусу.

"Поэтому говорить о том, что это будут сотни или тысячи больных, не приходится, я думаю, это будут десятки пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у которых с их согласия можно будет забрать плазму и перелить ее нуждающимся. В любом случае это не панацея и не тот метод лечения, который будет доступен очень широко. Хотя такой метод используется, есть отзывы о нем положительные, мы должны тоже предоставить такую возможность и использовать этот ресурс для оказания помощи пациентам", - отметил Лисовец.

Ранее аналогичный процесс запустили в Москве. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 346 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 197 человек, умерли 37.