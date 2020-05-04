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"Хор Турецкого" записал домашний клип в рамках акции "Мы вместе"

Полная версия клипа опубликована на канале коллектива в YouTube

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" впервые записал клип в домашних условиях в рамках акции "Мы вместе". Об этом сообщается в понедельник в официальном аккаунте коллектива в Instagram.

"Друзья, мы вместе! Специально для вас записали наш первый домашний клип. Включайте скорее и заряжайтесь позитивом", - говорится в сообщении.

Полная версия клипа опубликована на канале "Хора Турецкого" в YouTube.

"Хор Турецкого", основанный Михаилом Турецким, состоит из 10 солистов, которые представляют всю палитру мужских певческих голосов. Коллектив исполняет песни более чем на 10 языках, без фонограммы и может заменить своими голосами оркестр. Музыкальный коллектив имеет широкий репертуар - от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов.

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