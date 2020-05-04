Кадыров передал медучреждениям Чечни десять реанимобилей класса "С"

ГРОЗНЫЙ, 4 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал четырем медицинским учреждениям республики десять новых реанимобилей. Машины были закуплены региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил в понедельник глава республики.

"С большим удовольствием передал четырем медучреждениям Чеченской Республики десять современных реанимобилей класса "С". Они закуплены на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Глава Чечни отметил, что новый транспорт оснащен современный оборудованием. "Помимо прямой функции транспортировки больных, в реанимобилях можно будет осуществлять мониторинг состояния тяжелых пациентов на догоспитальном этапе. Предусмотрена возможность в случае необходимости подключения пациента к ИВЛ", - пояснил Кадыров.

Ранее Кадыров передал республиканской скорой медицинской помощи десять новых автомобилей класса "Б", которые также были закуплены региональным общественным фондом.