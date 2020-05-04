На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку

САРАТОВ, 4 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного главка.

"Проводится проверка. На данный момент привлечены к административной ответственности 8 граждан по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос об инциденте на турбазе.

В понедельник в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Саратовская область" региональные власти сообщили, что на базе отдыха "Камбоджа" в Энгельсском районе прошла вечеринка. В отношении директора базы отдыха составили протокол об административном правонарушении.

На данный момент в Саратовской области подтверждено 659 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 74 новых заболевших, 99 выздоровели, трое умерли. Режим самоизоляции в регионе продлен до 11 мая включительно. Однако, по мнению главы областного управления Роспотребнадзора Ольги Кожановой, в случае сохранения и роста заболеваемости Саратовская область 12 мая не сможет выйти из режима самоизоляции, а ситуация, по словам председателя правительства региона Александра Стрелюхина в области ухудшается.