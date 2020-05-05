В Омске больницу закрыли на карантин

ОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области.

"Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова временно приостанавливает прием новых пациентов. В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займет около двух недель", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову.

По ее словам, в настоящий момент в больнице находятся 417 пациентов. Все они продолжат лечение в стационаре в изолированном режиме, который распространится и на медицинских работников. "Для того, чтобы максимально снизить риск заражения, в течение ближайших суток абсолютно у всех будут взяты анализы на коронавирус", - сказала Солдатова. Она добавила, что карантин в больнице не скажется на оказании медицинской помощи жителям города - их перенаправят в другие медучреждения.

В воскресенье в местных СМИ появилась информация, что коронавирус обнаружен у работников одного из главных медучреждений города - больницы № 1 им. Кабанова. В понедельник омский Минздрав сообщил, что пациенты пульмонологического отделения этой больницы будут распределены по другим медицинским учреждениям.

В Омской области за прошедшие сутки было зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом. Как отметили в омском Роспотребнадзоре, большая часть инфицированных - более 20 человек - подхватили этот вирус, не выезжая за пределы региона и не контактируя с заболевшими. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области выявлено 161 случай инфицирования, 31 пациент вылечился, трое скончались.